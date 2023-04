Cura del verde in piazza Abramo Lincoln: "Necessario piano di interventi adeguato"

Una radicale potatura e pulizia che possa garantire la sicurezza e il decoro in piazza Abramo Lincoln. Il presidente del III municipio, Paolo Ferrara chiede un piano adeguato per la cura del verde e degli spazi aggregativi in una delle principali piazze di “Borgo-Sanzio”.

“Non dimentichiamoci degli importanti investimenti in questa parte di Catania che hanno portato l’area ad essere dotata di giochi per bambini e di una postazione di bike-sharing - afferma Ferrara- la questione di fondo è che bisogna proseguire pensando ad azioni specifiche rivolte alla potatura degli alberi e alla pulizia dell’area. L’eccessivo fogliame può essere pericoloso per i pedoni che vogliono raggiungere la piazza attraversano le strade limitrofe”.

Posta al centro di un’area fortemente trafficata con via Vincenzo Giuffrida, corso delle Province e via Imbriani, piazza Abramo Lincoln è un luogo frequentato da moltissime famiglie. “Con l’amministrazione comunale in questi ultimi anni - conclude Ferrara - abbiamo dato continuità ad una serie di interventi di vitale importanza per una delle principali porte d’ingresso alla città per chi proviene dai paesi dell’hinterland etneo. Con Palazzo degli Elefanti la collaborazione è assolutamente totale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.