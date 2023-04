Lettori: "Potatura selvaggia in viale Tirreno, perchè estirpare piante vigorose?"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice, residente in viale Tirreno, e preoccupata per le sorti del verde pubblico del suo quartiere. "Lungo la strada si affianca un’ampia striscia di verde pubblico che è in stato di abbandono. Dopo sollecito, da qualche giorno hanno iniziato un programma di potatura . Ma gli alberi che dovrebbero essere potati sono stati totalmente estirpati. Solo alcuni, infatti, sono secchi e, a ragion di logica, da tagliare. Ma in realtà stanno eradicando tutte le siepi e i cespugli fioriti, le piante di rose e qualsiasi altra pianta ornamentale. Tutto questo perché? È più veloce fare pulizia?".