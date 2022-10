Potere al Popolo in piazza per la pace, ma contro il Pd

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Sabato 22 ottobre si scende in piazza! Senza se e senza ma, davanti al proseguo incessante della guerra in Ucraina e al rischio escalation sempre più drammaticamente reale, non possiamo non partecipare a una manifestazione che rivendica il cessate il fuoco e la risoluzione diplomatica del conflitto attraverso negoziati di pace e lo stop all'invio di armi, rivendicazioni che avanziamo da febbraio, quando abbiamo immediatamente condannato l'invasione Russa dell'Ucraina. Scendiamo in piazza perché la guerra porta morte, devastazione e crisi sociale, e perché alla fine muoiono sempre gli innocenti mentre chi vuole la guerra sta nelle sue stanze come se stesse giocando a Risiko. Non possiamo però non sottolineare la paradossale adesione del Partito Democratico a questa manifestazione, lo stesso partito che non solo ha votato ogni provvedimento con cui il Governo Draghi ha mandato armi alimentando il conflitto, ma che anche in questi giorni ha continuato a sostenere il proseguo militare della guerra e che a livello nazionale scenderà in piazza per chiedere più armi e più spese militari verso il fronte di guerra, disinteressandosi tanto delle migliaia di morti quanto delle conseguenze, in atto e che arriveranno, per i popoli europei. Noi non cadremo in questa provocazione. È il PD che non dovrebbe partecipare a una Piazza che nei contenuti condanna il suo operato, non quante e quanti da sempre si battono per la pace tra i popoli e contro la guerra dei potenti. È il PD che dovrebbe vergognarsi, è una questione di dignità! Ci vediamo tutte e tutti in piazza sabato prossimo”