La polizia dona alimenti alle suore di madre Teresa di Calcutta

L'iniziativa ha lo scopo di fare in modo che il giorno di Pasqua sia un giorno di festa anche per tutti coloro i quali si trovano in gravi difficoltà economiche

Continua la donazione della spesa da parte dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura etnea, in favore dell’istituto delle suore di madre Teresa di Calcutta di piazza Bovio. I poliziotti, avviando una raccolta fondi, hanno donato beni di prima necessità quali pasta, latte, legumi, biscotti omogeneizzati, latte in polvere e pannolini. L'iniziativa ha lo scopo di fare in modo che il giorno di Pasqua sia un giorno di festa anche per tutti coloro i quali si trovano in gravi difficoltà economiche, causate o accresciute dalla pandemia. Sono stati donati beni alimentari quali pesce, passata di pomodoro formaggi e bevande per preparare il pranzo pasquale.