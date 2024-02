Il pranzo di Sant'Agata per le persone più fragili della città

Si è svolto oggi, presso la Chiesa di San Nicolò l’Arena, il pranzo di Sant'Agata destinato alle persone più fragili della città, promosso dall’Arcidiocesi di Catania e organizzato dalla comunità di Sant’Egidio, dalla Caritas diocesana e dal comitato per la festa di Sant’Agata. Centinaia di volontari impegnati già da diversi giorni per garantire un pasto caldo e un momento di conforto e di ascolto. Il “Pranzo di Sant’Agata” nasce proprio come segno tangibile per celebrare il messaggio agatino con coloro che vivono una condizione di marginalità e che le associazioni di volontariato diocesane e cittadine accolgono e curano nel corso di tutto l’anno.