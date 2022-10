Il Comune di Acireale attiva una task force di professionisti esterni per "smaltire" le pratiche di condono

Stamani, nella sede dell’assessorato all’Urbanistica del comune di Acireale, in presenza dell’assessore al ramo, Mario Di Prima, ha avuto luogo la firma del contratto tra il dirigente dell’Ufficio competente, Giuseppe Torrisi, ed i tecnici che hanno aderito all’avviso pubblicato per la formazione di un elenco di professionisti ai quali affidare l’esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio in arretrato, presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03. I professionisti individuati sono gli ingegneri Fiorella Fiorini, Vito Amantia e Francesco Beninato, l’architetto Renato Santangelo ed i geometri Amedeo Bongiovanni, Alfio Bonaccorsi e Roberto Strano. A ciascuno di loro verranno assegnate 30 delle 210 pratiche complessive ed il loro compenso verrà corrisposto attraverso un finanziamento erogato dalla Regione. “Si tratta di una forma di collaborazione e di sinergia che coinvolge le forze del territorio – ha osservato l’assessore Di Prima - affinché questo possa essere sempre meglio presidiato, rispettando ogni procedura di legge che aiuti l’ente comunale a potere gestire adeguatamente gli interessi della collettività, aumentandone l'efficienza e la tempestività nelle risposte alle istanze dei cittadini”.