Ospedale Cannizzaro, la Uil Fpl chiede la stabilizzazione dei precari

Stabilizzare il personale precario assunto per l’emergenza Covid: è la richiesta che è stata avanzata dalla Uil Fpl attraverso il coordinatore regionale dell’Area socio-sanitaria Luca Spataro e il segretario territoriale di Catania Mario Conti. Il 31 ottobre, infatti, sono in scadenza i contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario e tra questi anche un considerevole numero di operatori socio sanitari: nel caso in cui il loro rapporto venisse a cessare l’attività assistenziale erogata avrebbe una significativa penalizzazione con ripercussione sulla salute dei pazienti. Questo personale, inoltre, ha maturato anche i requisiti previsti per la stabilizzazione, per cui al fine di tutelare e non disperdere le professionalità acquisite, la Uil Fpl chiede al commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Cannizzaro l’immediata proroga dei contratti in scadenza il 31 ottobre e contemporaneamente di avviare ogni utile procedura, nel rispetto della vigente normativa per la stabilizzazione degli aventi diritto. “Abbiamo riscontrato apertura da parte del commissario e questo ci fa piacere: speriamo di poter dare presto una buona notizia a questi lavoratori”.