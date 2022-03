Precari Covid, al vaglio stabilizzazioni e proroghe In commissione Ars

Assunzioni a tempo indeterminato. Proroga fino al 30 giugno di quest'anno per il personale impegnato all'interno delle Usca. Corsi formativi in house. E' quanto prevede una circolare dell'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, e del dirigente generale della Pianificazione strategica Mario La Rocca: si tratta di circa 9 mila persone coinvolte a vario titolo nell'emergenza Covid. Il provvedimento è stato discusso stamani nel corso della seduta della commissione Salute dell'Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo.

Nello specifico, la circolare prevede assunzioni a tempo indeterminato dal primo luglio di quest'anno - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni - nelle Aziende sanitarie per il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari che abbiano maturato al 30 giugno di quest'anno alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi di cui almeno sei mesi nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022; prove selettive per i sanitari e socio-sanitari contrattualizzati con procedure diverse da quelle concorsuali; proroga fino al 30 giugno di quest'anno per il personale impegnato all'interno delle Usca "fatte salve ulteriori disposizioni di proroga, valutate la permanenza delle esigenze di questo personale in esito a una ricognizione del fabbisogno che tenga conto della casistica e del bisogno di assistenza domiciliare nei termini previsti dalla normativa vigente"; corsi formativi in house attivati dalle Asp con il supporto del Cefpas al personale medico non specializzato ne' specializzando incaricato nelle Usca per il riconoscimento dell'attestato di emergenza sanitaria territoriale anche in training on the job "al fine di potenziare le attività di ausilio e supporto presso le strutture di emergenza urgenza e le centrali operative del 118; proroga al 31 dicembre 2022 dei contratti del personale amministrativo, informatico e di profilo non sanitario impiegato nell'emergenza Covid.

"Prendiamo atto positivamente della direttiva appena emanata dall'assessore alla Sanità, Ruggero Razza, che prevede la proroga dei contratti dei precari Covid sino al prossimo 31 dicembre. Alcuni contenuti lasciano sperare che il processo di stabilizzazione sia davvero reale. Restiamo comunque vigili e attendiamo l'incontro di giovedì prossimo in commissione Sanità per meglio comprendere le strategie e i percorsi finalizzati a raggiungere questo obiettivo". Così Luisella Lionti ed Enzo Tango, segretari della Uil e Uil Fpl Sicilia.

Di altro parere, i deputati e componenti della commissione Sanità all'Ars del Movimento 5 Stelle, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Francesco Cappello: "Ancora una volta la montagna ha partorito il topolino, l'unica certezza sono le date stabilite dallo stato che rinvia la scadenza di tutti i contratti al 31 dicembre 2022 lasciando immutato tutto esattamente com'è. Nessuna prospettiva sulla gestione del Covid, nessuna indicazione univoca alle Asp che continueranno ad essere superate da decisioni commissariali che al momento non hanno più senso di esistere. La manovra elettorale è servita, ma è destinata a lasciare l'amaro in bocca a parecchi".