Precetto Pasquale interforze in Cattedrale per le forze armate etnee

L’arcivescovo Luigi Renna ha presieduto nella Basilica Cattedrale di Sant' Agata la celebrazione del precetto pasquale con la partecipazione dei rappresentanti delle forze armate, delle forze di polizia, dei corpi dello Stato e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. L’eucarestia è stata concelebrata dai cappellani militari e dei corpi di polizia e dal parroco della Basilica, Barbaro Scionti. Presente il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, con la rappresentanza delle massime autorità militari e civili della città etnea.

Il direttore marittimo della Sicilia Orientale e comandante della capitaneria di porto di Catania Giancarlo Russo ha ringraziato l’arcivescovo per l’intensa e partecipata omelia, richiamando le significative parole rivolte a tutti gli uomini e le donne in divisa e evidenziando come l’intenso impegno professionale, la passione e l’umanità ne hanno fatto punti di riferimento in un Paese che ha affrontato e superato varie difficoltà e che ora si impegna a ripartire, anche nella ricerca del bene comune della pace. Il precetto pasquale, molto sentito da tutto il comparto interforze, è stato arricchito dalla presenza del coro dell’associazione nazionale polizia di Stato etnea, nel rispetto delle norme anti-Covid .