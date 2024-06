Giornata della Legalità, a Castiglione di Sicilia l'inaugurazione dell'aiuola antimafia

Domani, alle 10, a Castiglione di Sicilia, frazione di Passopisciaro il prefetto, Maria Carmela Librizzi, insieme alla commissione straordinaria, inaugurerà “l’Aiuola della Legalità”. Si tratta di un’area attrezzata per i bambini realizzata su un terreno confiscato alla mafia e acquisito al patrimonio immobiliare indisponibile del comune pedemontano. Interverranno le autorità militari, civili, religiose, le associazioni locali, oltre agli alunni dei plessi scolastici castiglionesi, insieme ai docenti e al dirigente scolastico dell’Istituto Santo Calì.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della Giornata della Legalità, e prevede, sempre alla presenza del Prefetto, alle ore 11.30 la cerimonia di riapertura del centro espositivo comunale, in via Abate Coniglio, di recente sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria, grazie alle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno ai comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, nel quale sarà allestita per l’occasione una mostra di pittura, di artigianato locale e di libri d’epoca.