Prefettura, nominato nuovo capo di Gabinetto

Il Prefetto ha nominato la dottoressa Giuseppa Maria Spampinato, viceprefetto, nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Catania. La dirigente, catanese di origine, proviene dalla Prefettura di Siracusa ove ha svolto analogo incarico dal giugno del 2017. Già abilitata all’esercizio della professione forense, la dottoressa Spampinato è entrata nell’Amministrazione dell’Interno nel 1985 ed è stata assegnata alla Prefettura di Alessandria da dove è stata poi trasferita, nel 1988, a quella aretusea. Nel corso della sua carriera ha svolto attività in tutti i settori di competenza della Prefettura, dirigendo le aree relative a ordine e sicurezza pubblica, antimafia, immigrazione, elettorale e rapporti con gli enti locali. Ha collaborato alle attività connesse allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei Consigli Comunali di Augusta e Pachino. Dal 2009 è stata Presidente supplente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa. Nel 2015 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere all’ordine al merito della Repubblica Italiana.

