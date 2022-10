Martedì 25 ottobre a Librino vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Martedì 25 ottobre alle ore 10.30, nei locali di Villa Fazio a Librino, si terrà una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e al quale sono stati invitati a partecipare, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, il Commissario straordinario del Comune di Catania, il Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, i dirigenti degli istituti scolastici del quartiere e i parroci di quel territorio.

Quella di Librino è la prima di una serie di riunioni del Comitato che si svolgeranno nelle circoscrizioni periferiche della città per approfondire le problematiche dei rispettivi territori, con particolare riferimento a quelle afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’iniziativa si affianca a quelle, da tempo, già in essere nell’ambito dell’Osservatorio per la prevenzione delle devianze minorili, in seno al quale è stata completata la mappatura dei quartieri a maggior rischio della città, con particolare riferimento alla dispersione scolastica, e sono state avviate diverse iniziative finalizzate a prevenire il coinvolgimento dei giovani nelle attività delinquenziali.