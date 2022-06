La Prefettura convoca una riunione per stabilire piani d'assistenza ai senza fissa dimora

Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi ha convocato per il prossimo 7 giugno una riunione per l’individuazione e la pianificazione di iniziative volte alla tutela e al sostegno delle persone senza fissa dimora presenti in molte zone del centro urbano. All' incontro sono stati invitati a partecipare, oltre ai Responsabili provinciali delle forze dell’ordine, l’Assessorato regionale alla famiglia e politiche sociali e del lavoro, il Commissario Straordinario della Città Metropolitana, l’Assessore ai servizi sociali e l’Assessore all’ambiente del Comune di Catania, la Curia vescovile di Catania, il Comandante della Polizia Locale, il Direttore dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Sono state chiamate ad intervenire anche le associazioni del terzo settore. In particolare: la Croce Rossa, la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio, la Locanda del Samaritano, l’associazione Arbor Unione per gli invisibili di Catania e la Fondazione Ebbene di Catania. La riunione si propone l’obiettivo di attuare tra tutte le istituzioni partecipanti un’azione integrata, con particolare riferimento agli aspetti socio-assistenziali e sanitari delle persone senza fissa dimora, caratterizzate spesso da condizioni di particolare fragilità legate a emarginazione sociale e a problemi di salute psicofisica.