La scorsa notte gli agenti delle volanti hanno denunciato, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, due noti pregiudicati, a seguito di un controllo in Via Seneca. I due sono stati perquisiti così come il mezzo sul quale viaggiavano: i poliziotti hanno scoperto il possesso di un coltello lungo 15 centimetri, con lama di 6 centimetri che è stato sequestrato.