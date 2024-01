Pregiudicato 25enne denunciato per possesso di marijuana

Gli agenti delle volanti della questura di Catania, mentre erano impegnati nei servizi di monitoraggio del territorio in via Palermo, hanno proceduto al controllo di un 25enne pregiudicato catanese, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il giovane si è da subito mostrato insofferente e nervoso alle verifiche dei poliziotti, che hanno deciso di effettuare una perquisizione per fugare i loro sospetti. E così hanno rivenuto 16 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 180 euro in banconote di diverso taglio. L'uomo è stato successivamente accompagnato presso gli uffici della questura e, dopo aver avvisato il pubblico ministero turno, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale rinvenuto è stato invece sottoposto a sequestro.