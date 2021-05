Pregiudicato ai domiciliari trovato con droga, contanti e munizioni

Per lui si sono spalancate le porte del carcere. Si tratta di un 21enne: aveva anche oltre 10mila euro in contati, probabile provento di attività illecite

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato un pregiudicato di 21 anni. Per lui si sono spalancate le porte del carcere: il giovane era stato condannato a 2 anni e 6 mesi per detenzione e ricettazione di una pistola e stava scontando la pena ai domiciliari. I militari, durante le verifiche di routine ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative, hanno accertato due distinte violazioni consistite nel ricevere sull’uscio di casa dei pregiudicati del luogo, nonché detenere illegalmente nell’abitazione delle cartucce, della droga e la somma in contanti di 10.500 euro, ritenuta provento di attività illecita.

Trasgressioni che si sono tradotte in una informativa inoltrata ai giudici che ne hanno ordinato l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.