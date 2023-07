Rientra in comunità e nasconde un fucile sotto il letto, pregiudicato trasferito in carcere

I carabinieri della stazione di Gravina hanno arrestato un pregiudicato catanese di 27anni,che custodiva un fucile a canne mozze clandestino all'interno di una comunità in cui era alloggiato. Intorno alle ore 21 di ieri, una pattuglia si è recata presso una struttura assistenziale gravinese in quanto l'uomo, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, si era arbitrariamente allontanato violando gli obblighi impostigli. Sono iniziate quindi le ricerche, ma dopo mezz'ora di attesa, il giovane è rientrato portando con sé una borsa. I carabinieri hanno però avuto l'accortezza di controllarlo a distanza, senza intervenire subito, notando che il 27enne nella stanza che condivideva con altri ospiti della comunità, aveva accuratamente deposto il borsone sotto il proprio posto letto. Procedendo al controllo di quella sacca è stato trovato un fucile calibro 12 con canne mozzate, corredato da quattro cartucce. Il fucile sarà ora inviato al reparto investigazioni scientifiche di Messina per i necessari accertamenti di laboratorio ed accertare se è stato usato per commettere reati. Il 27enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendone la permanenza presso il carcere catanese di piazza Lanza.