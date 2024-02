Pregiudicato beccato su un'auto con telaio alterato, denunciato

Un 43enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura dove, al termine degli adempimenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà per riciclaggio. Il veicolo è stato invece sottoposto a sequestro per consentire l’esecuzione di accertamenti tecnici