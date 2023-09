Vado a vivere in campagna...e coltivo marijuana: 46enne arrestato

I carabinieri di Calatabiano hanno arrestato un pregiudicato 46enne per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano scoperto come da tempo il 46enne, a loro ben conosciuto per precedenti vicissitudini giudiziarie, avesse iniziato a vivere in una vecchia roulotte in disuso, parcheggiata all’interno di un fondo agricolo di contrada Bosco del a Calatabiano. La scelta insolita di andare a vivere in una località campestre, isolata e difficile da raggiungere, unitamente al fatto di dedicarsi a un’attività mai praticata quale la coltivazione della terra, ha fortemente insospettito i militari, che hanno così deciso di esaminare a fondo la questione.

I carabinieri, muniti di equipaggiamento tattico, per raggiungere in maniera discreta i terreni impervi dove si era stabilito il pregiudicato. I militari lo hanno sorpreso all’interno dell’uliveto circostante la sua roulotte, dove aveva piantato numerose piante di marijuana. Gli arbusti erano alti più di un metro e 20 centimetri, ed erano giunti a uno stato di maturazione che ne avrebbe consentito la raccolta e l'immissione nel mercato illecito della vendita di sostanze stupefacenti.

Ciò che ha colpito i carabinieri, è stata anche la presenza di un sistema di irrigazione, che permetteva di innaffiare le piante in determinati orari, programmati con apposito timer. I militari hanno contato 68 piante di marijuana che avrebbero consentito la preparazione di migliaia di dosi e il guadagno illecito di un ingente quantitativo di denaro. La piantagione è stata distrutta a eccezione di un gruppo di esemplari, utili alla campionatura e alle analisi di laboratorio per accertarne il grado di tossicità. Il coltivatore è ora agli arresti domiciliari.