Pregiudicato ai domiciliari si presenta in commissariato: "Meglio in carcere che con la mia famiglia"

Si era presentato agli uomini del commissariato Librino perché non ce la faceva più a scontare i domiciliari con la sua famiglia. La storia ha visto come protagonista C.G di 25 anni, pluripregiudicato, che è stato arrestato per evasione. L'uomo è uscito di casa con borsoni ed effetti personali e una volta fermato dagli agenti ha riferito loro che preferiva andare dietro le sbarre invece di continuare a condividere casa con la famiglia. Adesso il 25enne è stato posto nuovamente ai domiciliari ma in un domicilio diverso, "libero" dalla sua famiglia.