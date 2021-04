Pregiudicato fa razzia di telefoni in aeroporto, la polizia lo denuncia

La polizia di frontiera di Catania ha denunciato il pluripregiudicato catanese Z.M. per il reato di furto aggravato. Nei giorni scorsi, l’uomo si era reso autore di due furti di telefoni cellulari ai danni di due passeggere, intente a compilare l’autocertificazione necessaria per la partenza. Dalle descrizioni avute dalle vittime sul possibile responsabile e dalle indagini subito avviate, i poliziotti sono riusciti a individuare il responsabile dei furti grazie all'analisi delle immagini di sorveglianza. Si vedeva chiaramente nei filmati in tempo reale un uomo con le stesse caratteristiche descritte dalle due vittime, aggirarsi tra i passeggeri in maniera sospetta. Per evitare che potesse commettere un altro reato, gli agenti hanno effettuato il controllo verificando che si trattava della persona descritta. E' stato quindi denunciato per furto.