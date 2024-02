In giro a Librino con il kit da ladri di auto, pregiudicato denunciato

La polizia ha bloccato, nel quartiere Librino, un 31enne catanese, pluri pregiudicato a bordo di un'autovettura. Il pregiudicato ha destato i sospetti degli agenti perché alla vista dei poliziotti, ha accelerato repentinamente l'andatura nel tentativo di eludere un eventuale controllo,

Bloccata la marcia del sospetto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e del veicolo che ha consentito di rinvenire una quarantina di pezzi atti allo scasso, tra i quali una smerigliatrice e un OBD, diagnostic interfece, quest'ultima utilizzata notoriamente per la commissione di furti d'auto.

Il giovane, che ha dichiarato di essere disoccupato, non è riuscito a fornire una valida spiegazione circa il possesso degli attrezzi che sono stati sottoposti a sequestro. Accompagnato in questura il pregiudicato è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli ed è stato inoltre sanzionato per guida senza patente e senza copertura assicurativa, motivo.