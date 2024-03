Maltratta la madre in commissariato, 42enne pregiudicato arrestato

La polizia ha arrestato un pregiudicato 42enne catanese per maltrattamenti nei confronti della madre. Gli agenti della squadra volanti sono intervenuti in piazza Eroi d'Ungheria, in seguito all'allarme lanciato via telefono da una donna, che aveva riferito di essere stata aggredita dal figlio. Raggiunta dai poliziotti, la donna è stata poi scortata nel vicino commissariato di Nesima, dove anche il figlio si è presentato, poco dopo, in evidente stato di alterazione. L'uomo, incurante della presenza degli agenti, ha iniziato a inveire più volte contro la madre, minacciandola anche di morte. I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e riportarlo alla calma. La madre, esasperata per l’ennesima aggressione, ha deciso di formalizzare la denuncia nei suoi confronti.