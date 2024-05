Alla guida senza patente e con un manganello nel cruscotto, 17enne pregiudicato denunciato

La polizia ha denunciato un pregiudicato di 17 anni sorpreso alla guida di un’auto, in viale Libertà, all’angolo con piazza Ottorino Respighi. A fermare la 500 sospetta guidata dal 17enne, con a bordo altri tre giovani di 23 e 25 e 17 anni, sono stati gli agenti in servizio con le moto. I poliziotti hanno fatto un controllo all’interno dell’auto dove sono stati trovati una cesoia per alluminio, una torcia, due chiavi inglesi, una chiave esagonale, un coltellino multiuso, un manganello in plastica e un lettore Obd 2, strumento utilizzato per bypassare le centraline elettroniche delle autovetture.

Il materiale trovato è stato sequestrato e i quattro giovani sono stati accompagnati negli uffici della pubblica sicurezza, dove il pregiudicato minorenne ha ammesso di essere il proprietario degli oggetti sequestrati. Dopo ulteriori controlli, gli agenti hanno denunciato il 17enne per porto abusivo di armi o e lo hanno sanzionato per le numerose violazioni al codice della strada commesse alla guida dell’auto che è stata sottoposta a fermo amministrativo.