Pregiudicato positivo al covid a spasso per le vie di Librino: denunciato

La scorsa notte, nel quartiere Librino, agenti delle volanti che pattugliavano la zona di viale Bummacaro hanno fermato un uomo per sottoporlo a un controllo. Dagli accertamenti svolti sul posto, è emerso che la persona non soltanto risultava pregiudicata, ma anche sottoposta a isolamento sanitario perché positiva al Covid-19 sin dallo scorso 2 ottobre. Alla luce di ciò, l'uomo è stato denunciato per il reato di epidemia colposa, poiché aveva deliberatamente violato l’obbligo di permanere nella propria abitazione, fino al necessario nulla osta da parte dell’Autorità sanitaria che ne aveva disposto l’isolamento.