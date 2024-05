Non si ferma all'alt degli agenti e urta la volante, pregiudicato denunciato

Gli agenti delle volanti hanno denunciato, in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, un pregiudicato catanese di 40 anni, sottoposto a libertà vigilata con obbligo di non assentarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne. Nonostante la misura di sicurezza, l’uomo ha pensato bene di andare a spasso di notte a bordo di uno scooter. Riconosciuto dai poliziotti, che gli hanno intimato di fermarsi, l’uomo si è dato alla fuga, lungo via Scaldara, nei pressi di via della Concordia. Ne è scaturito un inseguimento per le vie del quartiere San Cristoforo. Nelle fasi concitate, l’uomo ha urtato la volante della Polizia per divincolarsi, facendo perdere le proprie tracce. In pochi minuti, gli agenti sono riusciti a intercettare il quarantenne nuovamente in via Scaldara, riuscendo a bloccarlo.