Pregiudicato teneva in casa ordigni esplosivi ed armi: arrestato

Giuseppe Florio è un personaggio noto alle forze dell'ordine per il curriculum criminale e già condannato per gravi reati, fra i quali anche associazione mafiosa

Nella mattinata del 4 febbraio, gli agenti del commissariato di Acireale, con la collaborazione del nucleo artificieri e del reparto cinofili della questura di Catania, hanno perquisito l'abitazione di Giuseppe Florio e le adiacenze della casa.

In un cortile in cui erano parcheggiati alcuni mezzi riconducibili ad una ditta di autonoleggio gestita dai suoi familiari ed in un terrapieno con alcune piante, il cane-poliziotto ha segnalato la possibile presenza di armi o munizioni, fiutando la presenza di polvere da sparo. Dopo aver eseguito lo scavo nella zona d’interesse,è stato rinvenuto un borsone contenente un fucile a canne mozze, privo di segni identificativi e diverse munizioni per pistola e fucile.

In un altro locale sono stati trovati 5 ordigni esplosivi illegali, in particolare candelotti privi di etichettatura, riconducibili alla quarta classe degli esplosivi, qualificati dal personale degli artificieri come ordigni dalle spiccate potenzialità offensive. Basti pensare che uno di questi è in grado di divellere una saracinesca. Florio è un personaggio noto alle forze dell'ordine per il curriculum criminale e già condannato per gravi reati, fra i quali anche associazione mafiosa. Alla luce di quanto scoperto, è stato tratto in arresto ed accusato dei reati di detenzione abusiva di arma alterata e clandestina, detenzione illegale di munizioni, detenzione illegale di materiale esplodente e ricettazione. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed inviato alla polizia scientifica di Catania per gli opportuni accertamenti. Giuseppe Florio si trova ora presso la casa circondariale di Enna.