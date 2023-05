Nel corso della notte, le volanti hanno controllato alcune persone in piazza Stazione Acquicella. Hanno notato un giovane che saliva velocemente a bordo di un’autovettura e precipitosamente si allontanava per le vie limitrofe. E' stato quindi chiesto alla sala operativa di inviare sul posto altri equipaggi per poter concorrere alle ricerche. Dopo circa una decina di minuti una volante è riuscita ad individuare la macchina allontanatasi poco prima, ma il conducente – nonostante gli fosse stato imposto l’alt – accelerava e si dava alla fuga da via Acquicella Porto in direzione del Faro Biscari.

A quel punto ne è nato un lungo inseguimento per le vie limitrofe, che si è concluso in viale Moncada quando l’auto del fuggitivo è andata a sbattere con una delle vetture di servizio, una delle quali si era posta di traverso per la strada per tentare di bloccare la fuga dell’uomo. Il giovane è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione, poi estesa alla macchina. All’esito della perquisizione gli agenti hanno trovato all’interno della vettura un "palanchino", che è stato opportunamente sequestrato.

Il giovane ha rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità, pertanto, è stato necessario sottoporlo a fotosegnalamento per poterlo identificare. All’esito di tale accertamento è emerso che il giovane era un noto pregiudicato, anche per reati specifici. E' stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità personale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato.