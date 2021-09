Pregiudicato violento viene licenziato dall'ex compagna e la minaccia, arrestato

L'uomo era dipendente di un'attività di proprietà della donna, un centro di noleggio auto in via Plebiscito. A seguito dell'ennesimo diverbio l'ha minacciata e le ha rubato alcune carte bancomat e chiavi di automobili

E' finito in manette un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine per rapina e tentato omicidio, che aveva minacciato l'ex compagna rubandole tra l'altro alcune carte di credito e diverse chiavi di automobili. L'intervento del personale delle volanti ha permesso di ricostruire i fatti. L'uomo era dipendente dell'attività di proprietà della donna, un centro noleggio di via Plebsicito. L'imprenditrice ha richiesto l'intervento degli agenti a seguito dell'ennesimo diverbio avuto con l'ex compagno che aveva licenziato proprio per i suoi comportamenti violenti.

Ieri pomeriggio aveva dato sfogo all'ennesimo scatto d'ira: era entrato all’interno dell’agenzia e, dopo aver cacciato in malamente le due dipendenti aveva minacciato l'ex compagna e si era impossessato della sua borsa prelevando carte di credito e alcune chiavi di automobili. L'intervento degli agenti ha permesso di bloccare l'uomo che, anche durante le fasi di controllo da parte degli agenti, ha continuato a minacciare la donna. E' stato denunciato per minacce e adesso si trova nel carcere di Ragusa.