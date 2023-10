Prelievo multiorgano al Garibaldi, donatore un giovane di vent'anni

Prelievo multiorgano da un 20enne deceduto per morte cerebrale nel reparto di Rianimazione dell'Arnas Garibaldi Centro di Catania. I medici hanno accolto la richiesta dei familiari, che hanno acconsentito alla donazione di organi. Sono stati ritenuti idonei al trapianto il cuore, trapiantato in Puglia, e il fegato in Campania. L'espianto di reni e pancreas è stato eseguito dall'Ismett di Palermo. Le cornee sono state prelevate dal centro prelievi dell'Uoc di oculistica dell'Arnas Garibaldi.

Il caso ha rappresentato una situazione di alta complessità durata più di 24 ore ed è stato caratterizzato dalla collaborazione tra le diverse Uoc dell'Arnas Garibaldi coinvolte nel processo di donazione degli organi, comprese la Uoc di Patologica Clinica e quella di Immunoematologia e Medicina trasfusionale.

Il prelievo multiorgano è stato eseguito da tutte le equipe di chirurghi nel blocco operatorio del dipartimento di emergenza giunti da Puglia e Campania. Un processo di lavoro 'di squadra' che ha coinvolto la direzione generale, la direzione sanitaria aziendale e i carabinieri, che hanno permesso la staffetta dal nosocomio all'aeroporto, delle equipe chirurgiche dopo aver prelevato gli organi "Oltre alla famiglia ringraziamo anche - ha detto il commissario straordinario Fabrizio De Nicola - la Procura di Ragusa, il personale del commissariato di Comiso coinvolti nell'autorizzazione alla donazione di organi, che non hanno esitato a voler rispettare la scelta della famiglia facilitando tutte le operazioni".