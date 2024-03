Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Le donne impegnate nelle Forze dell’Ordine e Militari sono state le protagoniste della XXIV edizione del Premio Nazionale “Essenza Donna”, che si è tenuto nel Santuario di Santa Rita in Sant'Agostino, sito in via Vittorio Emanuele a Catania, organizzato dall’’Accademia d'Arte Etrusca, guidata dalla presidente Carmen Arena. L’evento, giunto alla XXIV Edizione, ha acceso i riflettori questa volta sulle donne impegnate nelle Forze dell’Ordine.

"La scelta di premiare donne impegnate in questi ambiti - ha spiegato Carmen Arena - nasce dalla volontà di volere celebrare quante con il la loro professionale e dedizione, giornalmente si impegnano per la sicurezza e difesa quotidiana dei cittadini e dei territori". Tantissime sono state le donne che hanno ritirato il premio rappresentato dalla dea della fortuna. Per la Marina Militare sono state premiate il capitano di Fregata Barbara Pippi, il Capitano di Fregata Raffaella De Paola, il capitano di Corvetta Tiziana Manisco, il tenente di Vascello Valentina Marrafa, al sottotenente di Vascello Elvira Mingrone, al sottotenente di Vascello Federica Nuccio, al primo maresciallo Antonia Ferro, al maresciallo capo di 2° Giovanna Scopelliti, maresciallo capo Serena Garozzo, al capo di 1° classe Roberta Armenia, capo di 3° classe Ilaria Iannelo, al maresciallo Chiara D’Urbano, al capo 2° classe Alessandra Guadagnuolo, al comune scelto Nadia Trabelsi, al comune 1° classe Francesca Urro; per la Guardia di Finanza sono state premiate il capitano Alessia Di Caro, il maresciallo Capo Serena Garozzo e il maresciallo Federica Papa; per l’Arma dei Carabinieri il maresciallo Chiara Tanasi, l’appuntato Evelin Interlandi, il capitano Giorgia De Acutis; per la Polizia di Stato il vice-questore Maria Cristina Fatuzzo e l’assistente Veronica Alfia Zappalà; per la Polizia Locale al commissario capo Nadia Mannino in servizio a Catania e al commissario capo Santina Caffo in servizio a Misterbianco. L’appuntamento è stato presentato da Mariarita Barba e da M° Vera Pulvirenti, mentre madrina dell’evento è stata la prof.ssa Rosalba Panvini. Tra gli intervenuti il deputato regionale Giuseppe Castiglione, l’assessore del comune di Catania Viviana Lombardo, il presidente del Consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro.