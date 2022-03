Premio "‘Oltre la Robotica" della Lego: successo per gli studenti dell’istituto San Francesco di Sales

Un altro successo per le studentesse e gli studenti dell’Istituto San Francesco di Sales di Catania: ad Augusta – in occasione della qualificazione regionale per Sicilia, Sardegna e Calabria della First Lego League – la squadra salesiana porta a casa il Premio Coach Mentor della manifestazione, il Premio Miglior Progetto Scientifico e il Premio Squadra selezionata per il premio nazionale “Oltre la Robotica” indetto da LEGO in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione che permetterà di discutere al Ministero a Roma il progetto scientifico portato avanti dalla squadra TecnoSales 2022.

A capitanare la classe il professore Fredy Petralia insieme al collega ed ex allievo salesiano Giovanni Mirulla. Gli alunni che hanno partecipato sono: Giorgio Catalfo, Vittoria Valenti, Giovanni Arezzo, Lorenzo Corsaro, Gianmaria Cavallaro, Riccardo Mazzaglia e Giuseppe Vacirca.

“È stata una emozione poter condividere con le studentesse e gli studenti della TecnoSales 2022 dei Salesiani Cibali questa esperienza: sono estremamente orgoglioso di loro. Un alunno mi ha detto ‘Professore ho pianto di gioia’. E per noi docenti vedere la loro gioia non ha prezzo. Se questo risultato si è potuto raggiungere è anche grazie alla sinergia che si è creata con le famiglie che credono nelle nostre iniziative e ci supportano”, conclude il professore Petralia che ringrazia per il supporto anche suor Enza Iacona FMA e Lauren Coricciati.