L'assessore Manlio Messina premiato dall'Unione stampa sportiva italiana

L’assessore regionale allo Sport, Manlio Messina, ha ricevuto il Premio “Ussi Estate” che non aveva potuto ritirare il 30 agosto scorso a Trecastagni, in quanto impossibilitato ad intervenire alla consueta cerimonia. La consegna del riconoscimento è avvenuta a margine di un evento che si è tenuto al Palazzo dell’ex Esa, sede della Regione a Catania, al quale è intervenuto il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, accolto dal presidente della Regione, on. Nello Musumeci, in presenza del presidente regionale del COoni, Sergio D’Antoni. L’assessore regionale Manlio Messina ha ricevuto il premio dal presidente regionale dell’Ussi, Gaetano Rizzo, dal sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina, e dal presidente della Sicipool, Pippo Leone, che ha coadiuvato la stessa Ussi nell’organizzazione della cerimonia del 30 agosto scorso. Presenti Lorenzo Gugliara, Antonio Foti e Francesco La Rosa, rispettivamente vicepresidente, vicesegretario e consigliere regionale Ussi, nonché Gianfranco Calogero e Rosario Di Stefano, assessori di Trecastagni. “Siamo grati all’assessore Manlio Messina – ha dichiarato il presidente regionale Ussi, Gaetano Rizzo – per l’attenzione che ha inteso riservare alla manifestazione organizzata a Trecastagni, dove giornalisti sportivi e premiati hanno ricevuto una straordinaria accoglienza dall’Amministrazione comunale guidata da Pippo Messina, mostrando interesse per l’evento nato da un’idea di Roberto Gueli e presentato da Nino Randazzo, entrambi consiglieri nazionali Ussi. Le parole pronunciate dal presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, ci incoraggiano a fare sempre meglio, nel solco del percorso tracciato dal nostro presidente nazionale, Gianfranco Coppola”.