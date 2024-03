Oggu venerdì 8 marzo, alle ore 18 presso l'aula consiliare Giovanni Verga di palazzo degli elefanti su iniziativa della presidenza del consiglio comunale di Catania e del "Lions Club Catania for an Absolute Serve" si terrà la manifestazione "Premio Valore Donna 2^ edizione". Tema centrale sarà "Le Donne della Psicologia e la Psicologia delle Donne" cura della relatrice professoressa Maria Elvira De Caroli. Subito dopo veranno consegnati i dovuti riconoscimenti alle donne presenti che quest'anno si sono contraddistinte per meriti speciali.