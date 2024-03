"Valore donna", premiate a Palazzo degli Elefanti otto eccellenze del territorio catanese

In occasione della giornata internazionale della donna nella giornata di ieri si è tenuta la seconda edizione del premio "Valore Donna" nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti. L'evento, promosso e organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale presieduta da Sebastiano Anastasi e dal "Lions Club Catania for an Absolute Serve" presieduto da Tania Occhipinti, ha celebrato il talento e l'impegno di otto donne straordinarie che si sono distinte in vari settori professionali e sociali.

Le premiate, vere e proprie eccellenze del territorio catanese e siciliano, sono:

Maria Rosa Acagnino, magistrato;

Carla Basile, artista soprano;

Veruska Costanzo, medico di base ricercatrice;

Maria Elvira De Caroli, già docente universitaria;

Rossella Fisichella, medico chirurgo ospedaliero;

Rita Puglisi, presidente dell'Unione Italiana Ciechi – sezione di Catania;

Rosa Torre, notaio;

Marilisa Spironello, storica dell'arte.

La cerimonia si è aperta con la relazione di Maria Elvira De Caroli su“ Le donne nella psicologia e la psicologia delle donne”, un tema di grande attualità che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle donne nella società.

“Le eccellenze femminili premiate oggi sono la dimostrazione concreta che le donne possono raggiungere traguardi importanti in qualsiasi ambito, senza dover rinunciare alla propria femminilità o famiglia”, ha affermato il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi. “Il premio 'Valore Donn' vuole essere un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa portare a un cambiamento positivo nella società.”