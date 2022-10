Preoccupazione per gli alloggi di edilizia residenziale di viale Moncada 15

C’è il rischio che gli alloggi di edilizia residenziale di viale Moncada 15 a Librino possano essere vandalizzati o occupati abusivamente in attesa che vengano consegnati. Lo segnala il Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini, che ha per questo inviato una richiesta al commissario straordinario del Comune, affinché provveda alla vigilanza sino a quando gli alloggi non saranno affidati alle 24 famiglie che ne hanno diritto.

“Se le preoccupazioni dei futuri assegnatari si realizzassero davvero, sarebbe gravissimo - commenta Agata Palazzolo, segretaria provinciale di Sunia Catania- sia perché alle 24 famiglie collocate utilmente in graduatoria sarebbe negato l’accesso dopo tanta attesa, sia perchè sarebbe confermato che l’eccessivo lasso di tempo che intercorre tra la chiusura dei cantieri e l’assegnazione degli alloggi può creare le condizioni per l’occupazione abusiva”.