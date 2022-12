A Presa la festa dell'Immacolata per rigenerare il Borgo dell'Etna

Incontro con la tradizione dell'Etna e la cucina tipica siciliana, ricavato devoluto alla rigenerazione del Borgo. Tutto pronto al borgo di Presa, frazione di Piedimonte Etneo, per la terza edizione dell'Immacolata nel Borgo, evento enogastronomico dedicato alle tradizioni rurali dell'Etna e alla cucina tipica siciliana. I cittadini di Presa, piccolo villaggio sul versante nord-est del vulcano, aprono le porte del paese in occasione della festività dell'Immacolata e del week end di ferie che si prospetta per migliaia di siciliani e italiani. Il ricavato dell'iniziativa, realizzata dalle associazioni "Il Borgo di Presa" e "Pro Loco Presa" con il patrocinio del Comune di Piedimonte Etneo, verrà devoluto alle azioni di rigenerazione e promozione sociale del borgo.

"A Presa abbiamo la fortuna - spiegano i presidenti delle due associazioni, Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro - di vivere con semplicità, ancora a contatto con una genuina cultura rurale dell'Etna e con l'orgoglio del nostro senso di appartenenza a un piccolo Borgo che per tanti anni era rimasto in abbandono, ma che oggi rinasce. Con le nostre iniziative, come la festa dell'Immacolata giunta alla terza edizione, intendiamo far conoscere a una platea sempre più numerosa la bellezza del nostro paese, ancora intatta e legata alle tradizioni locali e alla natura, per attirare investimenti, esperienze e valori sul territorio. Il ricavato dell'Immacolata, così come già fatto con altre manifestazioni - sottolinea Vasta e Catanzaro - servirà a finanziare nuovi progetti di promozione sociale e turistica del borgo, come la street art diffusa, il recupero di spazi ed edifici pubblici di Presa e le attività di aggregazione e crescita culturale". Il programma dell'Immacolata nel Borgo: a pranzo, dalle ore 12, incontro con la Cucina del Borgo, maccheronata in piazza, salsiccia dell'Etna, vino e dolci casarecci. Esposizione di artigianato locale e prodotti tipici, mostra statica con le auto storiche dell'International Car Club di Taormina, gli Sventuras in concerto. Nel pomeriggio anche un passeggiata per le viuzze del Borgo, alla scoperta di luoghi sconosciuti, con un piccolo assaggio finale