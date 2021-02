Presentato in municipio il progetto "Il turismo accessibile per i non vedenti"

“Il turismo accessibile per i non vedenti” è il tema della conferenza che il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella hanno ospitato nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, insieme con il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione, per la presentazione dell'omonimo progetto finanziato dal Lions Club Catania Mediterraneo e dalla Fondazione Internazionale Lions. L'attività del club service prevede, tra le varie iniziative, la donazione di due mappe tattili da collocare nel Castello Ursino e nel Teatro Massimo Vincenzo Bellini e di una targa nero braille da posizionare nel Palazzo degli Elefanti. Hanno partecipato all'incontro il presidente del Lions Club Catania Mediterraneo, Francesco Montemagno, che ha informato nel dettaglio sulle varie attività, la presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, Rita Puglisi, il vice governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Maurizio Gibilaro, il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera. Tra i presenti anche il direttore della Cultura Paolo Di Caro, la responsabile del Castello Ursino Valentina Noto. “Ringrazio gli organizzatori di questa importante iniziativa – ha detto il sindaco Salvo Pogliese - perché rappresenta un piccolo grande gesto assolutamente coerente con le azioni che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per migliorare la nostra città anche in ambito turistico e culturale, attingendo al tesoretto accumulato con la tassa di soggiorno e dunque senza incidere sulle tasche dei cittadini. Penso all'illuminazione del prospetto della Cattedrale, alla Chiesa di San Nicola, alla Badia, e alla prevista esternalizzazione del servizio di gestione dei siti museali con un circuito che comprenderà per la prima volta il Palazzo degli Elefanti, oltre ai luoghi da voi attenzionati, che offriranno maggiore fruibilità ai turisti con esigenze speciali”. “Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco – ha sottolineato l'assessore Mirabella - e allo stesso tempo mi faccio portavoce del grande lavoro che l'Amministrazione, con la direzione e il personale dell'assessorato alla Cultura, sta realizzando nel solco tra l'altro di questi percorsi di accessibilità e fruibilità. Ci stiamo mettendo alla prova, con tutto il nostro impegno, per rendere Catania una città sempre più aperta nel segno della bellezza, della cultura, del turismo”. Il presidente Montemagno, dopo aver ringraziato l'Amministrazione e evidenziato l'importante attività svolta dal governatore Gibilaro, si è soffermato sul segnale che il Lions vuole lanciare ad una città “ricca di beni e tesori d'arte che però non sempre sono accessibili a tutti. Abbiamo scelto – ha detto - tre siti altamente rappresentativi, sul piano politico il Palazzo degli Elefanti, artistico il Castello Ursino, e musicale il teatro Bellini, per sensibilizzare tutto il tessuto cittadino”. Particolare apprezzamento per l'iniziativa è stato espresso dal sovrintendete Cultrera, che ha ringraziato tutte le sinergie coinvolte dichiarandosi da sempre vicino all'unione ciechi, anche con diversi progetti, e dalla presidente Rita Puglisi: “la parola d'ordine – ha detto - è grazie, al lions, alla fondazione e all'amministrazione che è sempre presente e pronta ad accogliere le nostre richieste e a scommettere tra l'altro su un settore importantissimo come il turismo”.