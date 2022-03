Presentato Malìa – scuola e impresa per la tua formazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

È stato presentato lunedì 14 febbraio, all’interno del programma televisivo Stasera con (qui il video https://youtu.be/EXKYZdbowjA), il progetto "Malìa - Scuola e Impresa per la tua Formazione". Malìa – Scuola e Impresa per la tua formazione - è l'iniziativa pensata per diffondere nei giovani la cultura del sapere e del saper fare, attraverso attività d'impresa formativa volte all'acquisizione delle competenze richieste dal mondo del lavoro. Il nome è un omaggio alla poetica dello scrittore verista Luigi Capuana, nato a Mineo (CT) e quindi anche un richiamo al fascino del territorio che ci ispira e ci ospita. Malìa è una rete partenariale costituita dall’Istituto C.A. Dalla Chiesa, dall’Agenzia Formativa IterEgo, dall’Agenzia per il lavoro Eap Fedarcom e da CIFA Italia, nonché dall’ITS Steve Jobs come partner delle azioni di marketing che Malìa metterà in campo. La rete sarà allargata agli Enti Locali, alle aziende del territorio e a tutti gli stakeholders interessati a creare le condizioni ottimali per la formazione di una nuova classe di professionisti qualificati. Un progetto inclusivo e sostenibile per evitare che i giovani del territorio siano costretti a trovare altrove occasioni di crescita e di lavoro. Alle attività formative potranno partecipare gli studenti in età d'obbligo scolastico, sia in uscita dalla Terza Media che a rischio di dispersione scolastica, ma anche i disoccupati impegnati in corsi FSE, ma anche i lavoratori in Formazione continua e i professionisti del settore per le Masterclasses e i seminari. La sede di Malìa è quella di Palazzo Ballarò a Mineo, scelto per la presenza dell’Istituto Alberghiero, per l’importanza storica e per la centralità nel territorio calatino. Malìa sarà una vera e propria azienda ricettiva a gestione tutelata: gli allievi dell’Istituto Alberghiero e dei percorsi IeFP collaboreranno alla conduzione dei servizi di ristorazione e di accoglienza, contribuendo alla creazione di una offerta turistica integrata, alla promozione delle eccellenze agroalimentari locali e alla conoscenza del vasto patrimonio culturale. Per le iscrizioni o per ricevere maggiori informazioni è possibile recarsi presso la sede IterEgo di Caltagirone in viale Mario Milazzo 169, chiamare il numero 0933 060015, inviare un messaggio Whatsapp al 371 4913569, o visitare il sito web di Malìa (https://social.eapfedarcom.it/home-malia.html)