San Gregorio, presentato il cartellone degli eventi natalizi

E' stato allestito il cartellone degli eventi natalizi a San Gregorio. Ne danno notizia l’assessore al turismo e spettacolo, Giovanni Zappalà, e l’assessora alla cultura e pari opportunità, Giusi Lo Bianco che insieme hanno collaborato. "Nonostante le difficoltà finanziarie l’Amministrazione comunale ha voluto garantire alla collettività sangregorese, e non solo, un carnet di iniziative culturali e di spettacolo".

Si inizia venerdì 16 dicembre con “’A bona nova”, Natale siciliano con Melo Zuccaro, Giorgio Maltese e Mimmo Aiola che si terrà nella chiesa dell’Immacolata alle ore 20. Sabato 17 dicembre sarà la volta del tradizionale “Concerto di Natale” che si terrà in chiesa Madre alle ore 20 a cura dell’Associazione “San Gregorio in armonia” presieduta dal maestro Domenico Testaì. La giornata di domenica 18 dicembre, invece, vedrà due momenti di intrattenimento, uno la mattina alle ore 10 in piazza Immacolata dedicato alle famiglie con l’arrivo di “Babbo Natale in carrozza” a cura dell’associazione “Rose Ranch”, quindi alle ore 19.30, in chiesa Madre, Santa Maria degli Ammalati, si terrà il concerto di musica etnica a cura del “Gruppo di canto siciliano” che eseguirà i canti della tradizione popolare siciliana.

Dopo la pausa del Natale le manifestazioni riprenderanno giovedì 29 dicembre, in chiesa Madre, alle ore 19, con un altro concerto del coro polifonico “Immago vocis” diretto da Salvatore Resca sulle note della fisarmonica di Anselmo Petrosino. Dopo il Capodanno gli intrattenimenti vedranno l’appuntamento di lunedì 2 gennaio, alle ore 18, nell’Auditorium comunale per la “Tombola dei saperi” alla quale possono partecipare tutti. L’appuntamento successivo sarà mercoledì 4 gennaio, nell’Auditorium comunale, alle ore 19, e questa volta sarà il gruppo “I figli dell’Etna” a cuntare e cantare del Natale siciliano. Gli spettacoli si concluderanno con animazione per bambini il 6 gennaio, in piazza Immacolata, con l’arrivo della Befana dalle ore 10 alle ore 12, a cura de “La Cinci”. Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito.