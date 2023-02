Presentato il Carnevale di Biancavilla: carri, maschere e le star di TikTok Joey e Rina

Una grande festa della città nel segno del divertimento che coinvolge tutti: è il Carnevale di Biancavilla che torna ad animare le strade cittadine dopo la lunga pausa della pandemia. Il programma dell’edizione 2023 è stato presentato stamattina dal sindaco Antonio Bonanno, dagli assessori Salvo Di Marzo, Enza Cantarella e Vincenzo Mignemi e dai consiglieri Martina Salvà e Rosanna Bonanno. Il Carnevale di Biancavilla, vale la pena ricordarlo, è uno dei pochi ad annoverare la presenza dei carri allegorici in provincia di Catania. In piazza Roma, nei giorni della rassegna carnevalesca, sarà montato un tendone e un grande palco che accoglierà artisti e partecipanti. A partire da giovedì 16 e fino al 21 febbraio una girandola di appuntamenti.

A intrattenere giovani saranno, martedì 21, il rapper Shade (l’autore del brano ‘Bene ma non benissimo’ con decine di milioni di visualizzazioni su You Tube) e, domenica 19, i coreografi catanesi Joey e Rina esplosi su TikTok grazie alle loro coreografie di hit famose. Intrattenimento di qualità con lo spettacolo “Falsi d’autore” presentato da Diego Caltabiano (in prima fila oggi alla conferenza stampa assieme alla modella e conduttrice Ornella La Rosa). “Abbiamo lavorato a un programma variegato - spiega l’assessore Salvo Di Marzo - avendo cura di privilegiare soprattutto i bambini. Per questo abbiamo coinvolto tutte le scuole cittadine. Il ricco programma della manifestazione è frutto di un lavoro di squadra, a partire dall’importante aiuto economico che ci hanno garantito decine e decine di aziende locali”.

Nei giorni di festa, dentro il tendone di piazza Roma si svolgerà il Carnevale dei Bambini presentato da Salvo Galvagno e una serie di ‘dolci’ appuntamenti in collaborazione con RistoWorld e con l’Istituto Alberghiero Ipssat ‘Rocco Chinnici’, sede di S. M. di Licodia: la Torta di Carnevale con Diego Caltabiano e Ornella La Rosa e i Dolci di Carnevale con Salvo Galvagno e Sara Putrino. Il balletto Samba do Brasil, con ballerine carioca allieterà le sfilate di gruppi in maschera e carri allegorici. Il gran finale di martedì 21 vedrà sul palco oltre al rapper Shade anche Cecilia Gayle, con il dj Sanny J.

“E’ un Carnevale di qualità concepito per garantire a tutti un sano divertimento - commenta soddisfatto il sindaco Bonanno - ed è bello ritrovarsi di nuovo dopo una lunga pausa forzata. Sono stati in tanti a rendere possibile l’allestimento di una festa di gran pregio. Le imprese di questa città hanno dato un contributo molto importante e altrettanto hanno fatto l’assessore regionale Elvira Amata e il Presidente dell’Assemblea Regionale Gaetano Galvagno, sempre vicino alla città di Biancavilla. Cittadini e visitatori sono invitati al Carnevale di Biancavilla, la grande festa di città”.