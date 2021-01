Presentazione del libro “Coronavirus. Definizione, contagio, sintomi, diffusione e prevenzione” di Calogero Coniglio

Venerdì 29 gennaio alle ore 17.30 presso la Libreria Mondadori di Catania in piazza Roma 18, sarà presentato il libro “Coronavirus. Definizione, contagio, sintomi, diffusione e prevenzione” (edito dalla Edizioni Phasar) di Calogero Coniglio, Infermiere e Segretario Regionale della Fsi-Usae Sicilia, Federazione Sindacati Indipendenti - Unione Sindacati Autonomi Europei e Coordinatore Nazionale del Cni Coordinamento Nazionale Infermieri della Fsi-Usae.

Alla presentazione del nuovo libro, insieme all’autore, interverrà uno tra i maggiori esperti del settore in Italia, l’autorevole Prof. Carmelo Iacobello, Infettivologo, primario del reparto di malattie infettive e tropicali dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania.

“Abituati come siamo a interminabili e spesso livorosi confronti tra fantomatici o illuminati soloni e tuttologi intorno alla star degli ultimi mesi, il Covid-19- dichiara - Coniglio, si corre il rischio di immaginarci quanto sta accadendo più in termini di (pulp) fiction che di realtà contingente”.

Bene, dunque, che esca dall’esperienza e dalla storia maturata sul campo di un “addetto ai lavori”, quelli veri, di chi da 25 anni si trova faccia a faccia ogni giorno con molte malattie e con i loro segni tangibili, un testo pratico, essenziale e comprensibile a tutti, che riassuma le origini di questa storia comune piovutaci addosso all’improvviso. Un testo che spiega la natura del virus e i sintomi prodotti nei contagiati, i comportamenti da tenere, i presidi medici e igienici ai quali affidarci, le armi che abbiamo attualmente per difenderci, i differenti test da effettuare in caso di contagio, le possibilità che si aprono nel prossimo futuro per sconfiggere la pandemia, i risvolti psicologici e il modo di interagire con i più piccoli per spiegare loro il momento storico che stiamo vivendo, e tanto altro ancora. Un volume agile e di facile consultazione, rivolto a tutti, supportato da dati e letteratura scientifica, per comprendere il vocabolario di base che regola informazioni e fake news intorno a Covid-19 e pandemia in corso.

“Ciò che interessa di più - spiega Coniglio - è proprio questa caparbia volontà di arrivare al nocciolo della questione, di allontanarsi dai risvolti epici e anche, purtroppo, talvolta pseudo-mitologici soffiati dalle innumerevoli fake news circolanti, per capire la storia reale insieme alle sue diverse componenti. E maturare quel senso di collettività, di battaglia comune, di impegno in prima persona che nei mesi passati non sempre sembra essere stato al centro dell’interesse e dei nostri pensieri”.

Calogero Coniglio, l’autore

E’ Infermiere e Segretario Regionale della Fsi-Usae Sicilia, Federazione Sindacati Indipendenti - Unione Sindacati Autonomi Europei e Coordinatore Nazionale del Cni Coordinamento Nazionale Infermieri della Fsi-Usae. Già docente presso l’Università degli Studi di Catania - Facoltà di Medicina e Chirurgia al corso di laurea in infermieristica, dipendente presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico San Marco” nell’U.O. di Cardiologia e Semintensiva di Catania. Calogero Coniglio ha pubblicato i libri “La Responsabilità Penale, Civile e disciplinare delle Professioni Sanitarie Infermieristica, Ostetrica, Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione” (Edizioni Nuova Prhomos 2015), “I valori e la politica di Centro – oltre ogni forma di estremismo” (Edizioni Nuova Prhomos 2015).

Nel rispetto delle norme anti Covid, la partecipazione all'evento è consentita esclusivamente agli organi di stampa.