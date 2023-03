Libri, “Le parole mute” di Carmela Calcagno presentate nel Palazzo della Cultura

"La Presidenza del Consiglio comunale promuove ancora una volta ogni iniziativa culturale a vantaggio esclusivo della città perché di cultura si vive, si cresce, e attraverso la cultura si dà concreta speranza alla città con le sue molteplici risorse e difficoltà". Così il presidente dell'Assemblea civica, Sebastiano Anastasi, ha accolto nel Palazzo della Cultura la conferenza di presentazione del libro “Le parole mute. Tra sussulti e bisbiglii dell’anima” (La Bussola) di Carmela Calcagno, iniziativa promossa in collaborazione con l’Università di Catania e il Lions Club Catania for an Absolute Serve. Relatore d’eccezione, lo studioso e critico Sergio Sciacca, che ha analizzato temi e stili della raccolta. Corredato dai raffinati ritratti in grafite di Patrizia Stefania Baiunco, il volume, fortemente autobiografico, restituisce al lettore la fotografia di una immanente quotidianità, una geografia dell'anima e dei sentimenti che è anche recupero di un immaginario individuale e collettivo aperto al sociale e all'ambiente, alla memoria di personaggi, luoghi e mestieri scomparsi, tipici dell’entroterra siculo. È stata la professoressa Sarah Zappulla Muscarà a coordinare i lavori della conferenza, arricchiti dagli intermezzi drammatizzati a cura di Maria Valeria Sanfilippo, dell'Università di Catania, e dell’attore e regista Salvo Valentino, fondatore della Compagnia dei Giovani, che hanno dato voce alle liriche.