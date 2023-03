Inaugurata in piazza 2 Giugno la panchina viola per la fibromialgia

E' stata inaugurata questa mattina la panchina viola in piazza 2 Giugno, per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate alla fibromialgia e per chiedere una legge che inserisca questa sindrome nei LEA (livelli essenziali di assistenza). Presenti all'inaugurazione il consigliere M5S del Quarto Municipio, Giuseppe Ragusa, fautore della mozione,il presidente della Municipalità, Erio Buceti e la consigliera comunale, Sara Pettinato.

L'obiettivo è quindi quello di contribuire a tenere alta l’attenzione sulla sindrome fibromialgica, malattia complessa e debilitante, caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso e astenia, associato a rigidità e a una vasta gamma di disturbi funzionali (tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi).