Soldi "a strozzo" con tassi folli, blitz all'alba della polizia

Dall’alba di oggi la polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, su un diffuso e sommerso sistema di prestiti a strozzo, con elevati tassi usurari ai danni di persone in precarie condizioni economiche. Ai prestiti, generalmente di piccoli importi, tra i 1.000 ed i 2.000 euro, venivano applicati tassi usurari fino a 490% annuo. Le rate, pagate settimanalmente o mensilmente, dietro minacce e appostamenti per intimorire le vittime ed assoggettarle agli aguzzini. Tuttora in corso perquisizioni ad opera degli investigatori della polizia di Stato e della sezione di polizia giudiziaria della locale Procura Distrettuale della Repubblica di Catania.

