Presto 4 nuovi hub vaccinali nella provincia etnea: oltre 6000 vaccinazioni al giorno

Da metà maggio la provincia di Catania avrà, a regime, la possibilità di effettuare oltre 6000 vaccinazioni al giorno, rispetto alle attuali potenzialità di circa 3000. Entro dieci giorni, infatti, saranno pronti gli hub di Acireale, Caltagirone, Misterbianco e Sant’Agata Li Battiati. “I primi due – spiega il commissario per l’emergenza Covid dell’Area metropolitana di Catania, Pino Liberti - avranno oltre 50 box per ospitare le postazioni vaccinali, le aree anamnesi e le postazioni per il rilascio ricevute. Altrettante le postazioni a Caltagirone. A Sant’Agata Li Battiati ci saranno 45 box a Misterbianco 20. I moduli saranno multifunzionali e possono agevolmente essere trasformati, ad esempio, da aree anamnesi in postazioni vaccinali. Acireale e Caltagirone potranno vaccinare 1000 persone al giorno, Sant’Agata Li Battiati 700, Misterbianco 500. Negli hub saranno somministrati i vaccini Moderna, Pfizer e Astrazeneca”. Liberti rivolge un anche appello: “Venite a vaccinarvi – dice – fidatevi della scienza. E se avete dubbi o perplessità chiamate il nostro call center(800 954 414) oppure parlatene direttamente con i medici presenti negli hub vaccinali”.