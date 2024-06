Prevenzione incendi, prosegue ad Aci Catena la pulizia del territorio comunale

Continua senza sosta la pulizia del territorio comunale, voluto dall’amministrazione Ferro. Nei giorni scorsi, sono state ripulite numerose zone del vasto territorio comunale, tra cui largo Madonna del Sorriso, zona Cubisia, le aree a verde di via Michelangelo Buonarroti e si continuerà in altre zone.

“Riceviamo segnalazioni dai nostri cittadini - commenta la sindaca Margherita Ferro - questo lo traduciamo in un buon segno, in quanto la cittadinanza partecipa e denuncia disservizi. Credo che sia un buon inizio. In base al personale a disposizione, siamo costretti a dilatare i tempi di intervento, ma contiamo nel giro di qualche settimana, di bonificare tutte quelle zone che necessitano di pulizia e cura.

"Ribadiamo - conclude il primo cittadino - l’appello che in queste settimane abbiamo fatto più volte, cioè collaborare a non sporcare e segnalare soggetti poco civili, con qualunque mezzo a disposizione. La bonifica delle aree a verde potrebbe allontanare il pericolo di incendi. Il nostro gruppo di volontari della protezione civile, coordinato da Mario Cosentino, sta già effettuando un servizio di monitoraggio. Speriamo di non trovarci a vivere spiacevoli situazioni di grande pericolo come nello scorso 25 luglio".