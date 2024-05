Conclusi i lavori di scerbatura ad Aci Catena per prevenire il rischio incendi

Conclusi i lavori di pulizia e bonifica delle zone nelle adiacenze di via Ceuta e via Riggio, ad Aci Catena. Una squadra di operai specializzati di una ditta esterna ha provveduto alla potatura degli alberi, bonificando e ripulendo dalle erbacce una vasta area del territorio comunale, compresa tra le vie Riggio, Ceuta e limitrofi, al limite con il comune di Aci Castello. I lavori previsti dal responsabile dell’area Manutenzione, Nello Fichera, su richiesta dell’amministrazione comunale, hanno rispettato il calendario previsto.

"Già da qualche settimana siamo concentrati su come arginare i problemi legati agli incendi – a parlare è la sindaca Margherita Ferro – abbiamo già avviato un tavolo di lavoro con le associazioni, gli uffici ed i volontari di P.C., per prevenire ove possibile ed in ogni caso, organizzare la macchina dei soccorsi. Adesso stiamo concentrando la nostra attenzione su tutte quelle zone vulnerabili e potenzialmente attaccabili dal fuoco. Sotto questo aspetto – conclude il primo cittadino catenoto - i lavori in questione, riguardano una vasta area già danneggiata dagli incendi del 25 luglio scorso. Al tempo stesso, stiamo effettuando la potatura su circa 12 alberi ad alto fusto, canneti e zone a rischio, in ottemperanza all’ordinanza anti incendi che quest’anno abbiamo diffuso con largo anticipo, rispetto agli anni precedenti. A tal uopo invito ancora una volta i proprietari di terreni agricoli e zone con vegetazione a provvedere alla pulizia degli spazi".