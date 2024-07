Ancora attivo il Piano incendi del 2018, Porto: "Denunciati 15 proprietari di terreni non scerbati"

Sul fronte della lotta ai roghi estivi c'è ancora parecchio da lavorare in città, inziando dagli adempimenti istituzionali, che, come spesso accade, si intrecciano tra loro. Il Piano regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione fa a sua volta riferimanto, in ambito locale, al Piano comunale di Protezione Civile. Questo definisce infatti l'insieme delle procedure operative d'intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità, tra cui appunto l'emergenza incendi. Nel documento, che in alcuni casi ha avuto una "vita" lunga dieci anni, vengono identificate le competenze, il personale e le risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di pronta risposta, a tutela dell'incolumità dei cittadini. Ma, come ha reso noto il capogruppo del Partito Democratico a palazzo degli Elefanti, Maurizio Caserta - autore di una specifica interrogazione discussa oggi durante il question time in consiglio comunale - l'ultimo aggiornamento risale al 2018. Lo scorso 23 giugno, con l'ordinanza n.28, sono state definite alcune misure di prevenzione specifiche per il rischi incendi. Queste disposizioni riguarderebbero solamente la Playa e non l'intera città.

Il piano incendi del 2018 è ancora attuale?

"Le alte temperature possono favorire la proliferazione di incendi e la città deve essere pronta ad affrontare situazioni d'emergenza che possono essere previste, considerata la storia passata ed alla luce delle informazioni che riceviamo dai soggetti istituzionali. Il 23, 24 e 25 luglio dello scorso anno - spiega il consigliere Caserta - il territorio di Catania è stato interessato da un'eccezionale ondata di calore con gravi roghi e situazioni drammatiche. Il prefetto fu costretto a convocare il centro operativo soccorsi, rimasto operativo fino al cessato pericolo. Gli eventi che hanno interessato la città si sono sviluppati soprattutto in aree periferiche, al confine con altri comuni etnei, dove maggiore è la presenza di verde incolto. Chiedo, quindi, all'amministrazione di verificare se il Piano incendi e rischi d'interfaccia risulti attuale o meriti di essere rivisitato alla luce delle particolari condizioni climatiche che si prospettano anche per il 2024 e se si ritenga necessario istituire un tavolo tecnico operativo tra i comuni della città metropolitana, i vigili del fuoco e le altre strutture competenti".

La Prefettura ha già riunito i sindaci

La risposta è arrivata in aula per bocca dell'assessore comunale alla Protezione Civile, Alessandro Porto, che ha subito chiarito come il prefetto Maria Carmela Librizzi abbia riunito, lo scorso mese, tutti i primi cittadini dell'area metropolitana per fare il punto sulle azioni preventive, insieme ai rappresentanti di tutte le forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. In quella sede, in sostanza, sarebbero già state rinnovate le sinergie già presenti da anni fra i vari attori coinvolti.

"Già il 22 gennaio di quest'anno, il sindaco ha emanato un'ordinanza specifica sulla prevenzione rischi. Il Piano di emergenza approvato nel gennaio del 2018 è attualmente operativo, così come prevede la legge, perchè va revisionato e agggiornato ogni 5 anni. Lo porteremo in consiglio nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda il catasto incendi, siamo in linea con gli anni e con i tempi e stiamo preparando il prossimo documento. E' prevista la non edificabilità nei territori aggrediti dal fuoco. Attraverso un affidamento esterno, frutto della collaborazione tra Multiservizi e la Direzione Manutenzioni, è stato svolto un lavoro propedeutico all'abbattimento del rischio, creando delle linee tagliafuoco nei terreni più esposti. A questo si aggiunge il controllo fatto dai vigili urbani".

Pulizia dei terreni, denuciati alla Procura gli inadempienti

Fioccano anche i provvedimenti per i proprietari di terreni che non hanno provveduto alla pulizia delle aree verdi, sulla scia di quanto avvenuto in altri comuni etnei. "Sono stati già individuati 15 proprietari inadempienti, cui è stato trasmesso un verbale di contestazione con relativa denuncia alla Procura per il mancato scerbamento. Grazie ad un contributo della Regione Siciliana - aggiunge ancora l'assessore Alessandro Porto - siamo passati da 2 a 4 autobotti comunali, da usare in supporto ai vigili del fuoco per lo spegnimento dei fronti più impegnativi. Grazie al monitoraggio fatto con le associazioni di Protezione Civile, inoltre, abbiamo intercettato in tempo alcuni roghi che si nei giorni scorsi stavano divampando nel quartiere di Librino".

Nella Piana di Catania, per l'estate 2024, saranno attive delle squadre di monitoraggio appiedate. L'intento è quello di poter scongiurare situazioni al limite dell'apocalittico, come lo scenario che si determinò ad inizio luglio 2019, quando fu necessario evacuare i bagnanti via mare per evitare il peggio.