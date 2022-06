Piazza Peppino Impastato invasa dall'erba alta, Ragusa (M5S) chiede interventi preventivi

"Sul fronte della prevenzione incendi nel IV Municipio è già troppo tardi. Un esempio è piazza Peppino impastato, dimenticata dall'amministrazione. Assurdo che aree verdi vitali per il nostro quartiere rimangano in questo stato. C'è un rischio collettivo che non può essere non considerato. Troppe le promesse non mantenute dal Comune, una fra tante la cura del verde". Lo dichiara il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa (M5S), rispondendo polemicamente alle dichiarazioni fatte dal presidente Erio Buceti ,che parla di "proficuo e costante dialogo con l’amministrazione centrale" in merito al sistema di prevenzione incendi.